Dopo aver presentato, all’inizio di dicembre dello scorso anno, HONOR 60 e HONOR 60 Pro, oggi il colosso cinese annuncia ufficialmente tramite il social network Weibo HONOR 60 SE. Di questo medio gamma avevamo già intravisto alcune specifiche tecniche grazie a un benchmark trapelato, ora però abbiamo la conferma da parte di HONOR: vediamo insieme le principali caratteristiche.

HONOR 60 SE si presenta sulla carta come un ottimo medio gamma

L’azienda ha confermato, tramite il suo post, che HONOR 60 SE avrà un display OLED da 6,67 pollici FHD+ curvo, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. A muovere il tutto sarà presente il processore Mediatek Dimensity 900, accompagnato da 8 GB di RAM e tagli di memoria interna da 128/256 GB. Per quel che riguarda il comparto fotografico principale, sarà costituito da tre sensori: il primario da 64 MP, un sensore grandangolare da 8MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. All’anteriore invece sarà presente una selfie camera da 16 MP. Il dispositivo avrà inoltre una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W.

Queste le specifiche tecniche complete:

Display curvo FHD+ OLED da 6,67 pollici (2340×1080 pixel) a 120 Hz

Processore MediaTek Dimensity 900 6 nm (Octa Core 2 x 2,4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55 CPU) con GPU Mali-G68 MC4

8 GB di RAM con 128 GB / 256 GB di memoria interna

Android 11 con Magic UI 5.0

Dual SIM (nano + nano)

Fotocamera da 64 MP, flash LED, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP 112° con apertura f/2.2, fotocamera di profondità da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 16 MP

Sensore di impronte digitali in-display

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB di tipo C

Batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 W

HONOR 60 SE sarà disponibile nelle colorazioni nero, verde e blu con un prezzo di 2199 yuan (302,85 euro al cambio attuale) per la versione 8/128 GB. Mentre per la versione 8/256 GB il prezzo sale a 2499 yuan (circa 344 euro al cambio attuale). È già possibile preordinarlo in Cina, dove la commercializzazione avrà inizio il 18 febbraio; non ci sono al momento informazioni circa un eventuale lancio in altri mercati, ma non mancheremo di tenervi informati.