Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S22, in programma per mercoledì 9 febbraio e il colosso coreano ormai non si proccupa nemmeno più di “nascondere” i propri device, che nelle scorse ore hanno fatto diverse apparizioni in Rete.

La più importante è senza dubbio quella avvenuta in Polonia, ove nel sito di MediaExpert è stata pubblicata la pagina ufficiale dedicata ai nuovi smartphone del produttore coreano (la potete visitare seguendo questo link).

Niente più segreti per i nuovi smartphone di Samsung

Le immagini ufficiali confermano quelle emerse nelle ultime settimane e, pertanto, il design dei tre nuovi smartphone di Samsung o il supporto di S Pen per quanto riguarda Samsung Galaxy S22 Ultra non stupiranno praticamente nessuno.

Il sito di MediaExpert ci fornisce qualche interessante anticipazione sulle promozioni di lancio dei nuovi smartphone: stando a quanto è possibile apprendere, infatti, chi deciderà di pre-ordinare la serie Samsung Galaxy S22 potrà avere anche le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro e una super valutazione del proprio vecchio device. Resta da capire se tale promozione oltre che in Polonia sarà disponibile anche in Italia.

Confermate inoltre pure le colorazioni: nera, bianca, verde e oro rosa per le versioni “base” e “Plus” e nera, bianca, verde e borgogna per il modello “Ultra”.

Ed anche negli Stati Uniti il produttore ha iniziato i preparativi per la campagna promozionale di lancio della serie Samsung Galaxy S22 e le seguenti due immagini, pubblicate su Twitter rispettivamente da chunvn8888 e dohyun854 ci mostrano un’altra iniziativa per convincere gli utenti ad acquistare i nuovi device e addirittura un negozio AT&T con la foto ufficiale della serie Samsung Galaxy S22 in bella mostra:

Il primo presunto scatto di prova di Samsung Galaxy S22 Ultra

Infine, sempre nelle scorse ore Samsung potrebbe avere pubblicato su Twitter il primo scatto di prova ufficiale di Samsung Galaxy S22 Ultra, almeno ciò è quanto suggeriscono l’invito a seguire l’evento di lancio del 9 febbraio e l’hashtag #MakeNightsEpic, che sembra voler mettere in risalto le grandi potenzialità della nuova serie di smartphone del colosso coreano per quanto riguarda gli scatti notturni.

Ed in effetti, guardando la foto scattata in occasione delle Olimpiadi invernali di Pechino, le potenzialità per lasciare gli utenti a bocca aperta sembrano esserci tutte:

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento a mercoledì 9 febbraio per il lancio della serie Samsung Galaxy S22, evento che potrete seguire anche con noi.

