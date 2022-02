Sebbene il team di sviluppatori di Google che si occupa di Wear OS sia dedicato prevalentemente alla nuova piattaforma realizzata in collaborazione con Samsung, un po’ di attenzione di tanto in tanto viene prestata anche ai “vecchi” smartwatch, per i quali nei mesi scorsi il colosso di Mountain View ha iniziato a portare delle importanti modifiche grafiche.

Il sistema studiato da Google è quello che prevede l’introduzione di elementi grafici di Wear OS 3 all’interno di applicazioni riprogettate proprio sfruttando il suo linguaggio di design e tra gli esempi vi sono Google Maps, Messaggi e YouTube Music.

La nuova UI di Wear OS per tutti

Ebbene, questa riprogettazione in stile Wear OS nelle scorse ore è arrivata anche nel menu delle Impostazioni di sistema: si stanno moltiplicando, infatti, le segnalazioni di utenti che hanno riscontrato una modifica nell’interfaccia, che presenta così un design più moderno.

In particolare, il nuovo menu delle Impostazioni mostra in alto l’orario “curvato” mentre ogni voce è posizionata all’interno di una pillola che presenta una leggera sfumatura blu e l’interruttore giallo per attivare o disattivare un’opzione si trova a destra dello schermo invece che a sinistra.

Ecco qualche immagine della nuova interfaccia:

E se desiderate rendervi conto di quanto siano rilevanti le modifiche apportate, vi basterà guardare le seguenti immagini della precedente interfaccia:

Probabilmente il team di Google ha implementato questa modifica con un aggiornamento attraverso il Google Play Store dell’app Wear OS by Google (la versione 2.54), che può essere scaricata attraverso il seguente badge:

Ad oggi tale update è ampiamente disponibile per gli smartwatch basati su Wear OS 2, inclusi i modelli con processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100, che non verranno aggiornati al sistema più recente e può essere considerato come una sorta di sforzo da parte del colosso di Mountain View per provare a regalare una seconda giovinezza ai device più vecchi.

