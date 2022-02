Si chiama Open App Markets Act ed è un disegno di legge che il Senato degli Stati Uniti sta portando avanti con l’obiettivo di apportare importanti modifiche all’attuale sistema degli store di applicazioni mobile di Google ed Apple e che potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per gli utenti Android e iOS.

In pratica, tale disegno gi legge, che può contare su un supporto bipartisan, imporrebbe tra le altre cose ad Apple di consentire il sideload delle app sugli iPhone e costringerebbe sia il colosso di Cupertino che Google a consentire la fatturazione di terze parti sui loro app store e ad aprire le loro piattaforme agli app store di terze parti.

Per Google e Apple potrebbe finire la festa

L’Open App Markets Act è ancora un disegno di legge e, pertanto, soggetto a modifiche (anche rilevanti) ma l’aver superato l’approvazione della Commissione giustizia del Senato rappresenta la conferma che potrebbe divenire davvero legge.

Molte delle modifiche proposte sono cose che gli utenti Android danno già per scontate, come la possibilità di installare manualmente le app da qualsiasi fonte desiderino, inclusi app store di terze parti (anche se in tal caso rinunciando al livello di integrazione garantito dal Google Play Store).

Diversa è la situazione di Apple, che fino a questo momento è riuscita ad impedire ai propri utenti di usare store di terze parti.

Sebbene Apple e Google siano chiaramente decisamente contrarie a tale disegno di legge, l’iniziativa è invece supportata da altri grandi attori del settore, come ad esempio Spotify o Epic Games, che insieme ad altre aziende hanno creato la Coalition for App Fairness, un organismo che chiede ai legislatori di smantellare i sistemi costruiti da Google e Apple, con l’obiettivo di realizzare un ambiente più equo.

La strada da compiere dall’Open App Markets Act è ancora molto lunga ma diversi addetti ai lavori pensano che potrebbe davvero arrivare al traguardo. Staremo a vedere.