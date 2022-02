Esselunga lancia oggi una nuova Offerta Tech e anche questa volta il protagonista è uno smartphone Android: stiamo parlando di Samsung Galaxy A12, proposto nei negozi della catena nella versione da 64 GB di memoria interna.

Samsung Galaxy A12 è la nuova Offerta Tech Esselunga

Samsung Galaxy A12 è in sconto da Esselunga da oggi, 3 febbraio, fino al 16, salvo esaurimento scorte. Si tratta di uno smartphone con un annetto sulle spalle (è disponibile da gennaio 2021), lanciato a 179,90 euro nella variante 4-64 GB. Mette a disposizione specifiche tecniche pensate per chi non vuole svenarsi nell’acquisto di uno smartphone, ma neanche portarsi a casa un fermacarte.

A bordo abbiamo infatti un buon display LCD da 6,5 pollici a risoluzione HD+ con fotocamera anteriore da 8 MP integrata con un piccolo notch a goccia, SoC Mediatek Helio P35 octa core a 12 nm affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna eMMC (in questa versione), quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 5 MP, macro e per la profondità da 2 MP e una batteria da 5000 mAh (vero punto di forza dello smartphone).

Samsung Galaxy A12 è disponibile nei punti vendita Esselunga aderenti al prezzo di 139 euro. Se siete indecisi potete consultare la nostra recensione.

