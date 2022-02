San Valentino si avvicina ed Euronics si è lasciata ispirare con l’iniziativa Sconti in Love, disponibile da oggi fino al 16 febbraio 2022. La promozione è disponibile online e propone diverse offerte sulla tecnologia, toccando anche smartphone e tablet Android.

Le offerte Android degli Sconti in Love di Euronics

Gli Sconti in Love di Euronics riguardano la bellezza di 80 prodotti, suddivisi nelle categorie telefonia, TV e audio, informatica ed elettrodomestici. Per quanto concerne i dispositivi del robottino non abbiamo una vastissima scelta, ma possiamo comunque trovare qualcosa di interessante.

Accanto a qualche device della mela, come iPhone 13, abbiamo infatti i seguenti smartphone Android:

In aggiunta spicca anche qualche tablet Android in offerta:

Per consultare tutte le altre offerte online Euronics è sufficiente seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che gli sconti risultano validi fino a mercoledì 16 febbraio 2022.

Tutte le offerte Sconti in Love Euronics

