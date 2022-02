Il gruppo Vodafone ha diffuso i risultati finanziari aggiornati a fine 2021, e quindi siamo in grado di dare uno sguardo a quanto raggiunto da Vodafone Italia nell’ultimo trimestre dell’anno (il terzo per l’azienda, visto che l’anno fiscale nel Regno Unito parte ad aprile).

Che competizione nel mobile: ricavi in lieve calo, ma ho. Mobile continua a convincere

Vodafone Italia chiude il trimestre con ricavi da servizi a circa 1,1 miliardi di euro, con un calo dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La performance è certamente influenzata dalla grande competizione presente nel settore della rete mobile, ma per l’operatore ci sono buone notizie sia nei ricavi da servizi di rete fissa (+3,1%, pari a 313 milioni di euro), sia nella crescita di clienti di ho. Mobile.

Al 31 dicembre 2021 i clienti Vodafone Italia sono stati 18,064 milioni, compresi quelli FWA (+24.000 in questo trimestre). L’operatore virtuale ho. Mobile continua a crescere grazie a 65.000 ulteriori clienti: la cifra totale supera i 2,7 milioni. I buoni risultati sono sicuramente da scovare nei prezzi competitivi delle offerte proposte dal MVNO, che partono da 2,99 euro (proposta pensata per l’IoT) e che prevedono tanti giga inclusi, promettendo trasparenza e zero sorprese.

Per quanto riguarda la rete fissa, come anticipato Vodafone ha fatto registrare un aumento dei ricavi, con una crescita di clienti del 2,3% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (31.000 in più). Il totale di clienti convergenti a livello consumer è di 1,211 milioni, con 16.000 unità in più rispetto al precedente trimestre: interessante notare come quasi la metà dei clienti di rete fissa siano anche convergenti (49%).

Piccola curiosità aggiuntiva: durante il trimestre è cresciuta parecchio la percentuale delle richieste di assistenza esaudite dall’assistente virtuale TOBi, dal 35 al 47%.

A livello di gruppo, Vodafone vede una crescita del 2,7% dei servizi (9,64 miliardi di euro), con ricavi complessivi di 11,6 miliardi di euro. In Europa l’operatore rosso può contare su più di 66 milioni di clienti mobile e su 25,7 milioni di clienti di rete fissa, dei quasi 8,6 milioni convergenti. Fate parte anche voi di queste cifre?

