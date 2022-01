La companion app Mi Fit per i dispositivi indossabili di Xiaomi sbarca sul Play Store con un aggiornamento che rivoluziona l’interfaccia grafica. Chi è possessore di un prodotto della famiglia Xiaomi come il campione di vendite Mi Band 6, la bilancia smart Mi Body Composition – una delle migliori bilance smart – o uno degli smartwatch dell’azienda conosce bene l’app Mi Fit. Con l’update gli utenti troveranno una interfaccia e un’esperienza d’uso completamente ridisegnata.

Una nuova grafica accattivante

Quello che salta subito all’occhio dell’aggiornamento scaricabile direttamente dal Play Store è la schermata iniziale. Il tutto appare più moderno e piacevole da guardare, con i dati organizzati in modo più razionale. Nella parte altra troviamo il conteggio dei passi e della distanza percorsa, a seguire l’analisi del sonno, il grafico del battito cardiaco, punteggo PAI, peso e cronologia allenamenti.

Nella parte bassa non ci sono più tre sezioni ma quattro: rimangono inalterati la sezione Amici e Profilo, ma la schermata iniziale e la scheda Allenamento ora sono separate. L’intento è sicuramente quello di fornire una panoramica più completa non appena si apre l’app, sfruttando in modo adeguato gli elementi su schermo. Basta scorrere con un gesto la schermata home per poter avere sotto mano tutti i dati fondamentali. È anche possibile aggiungere ulteriori schede nella home che normalmente non vengono visualizzate, come il livello di stress, le calorie consumate e il livello di ossigenazione del sangue.

Tutti gli allenamenti sono stati spostati nella sezione corrispondente e non più accessibili dalla home. Nella versione precedente infatti, nella parte alta c’erano collegamenti rapidi per poter visualizzare dati relativi agli allenamenti con la possibilità di iniziare una corsa, una camminata o una sessione con la bicicletta/cyclette. Il nuovo aggiornamento Mi Fit versione 5.6.0 è in fase di rollout sul Google Play Store, per cui potrebbe volerci qualche ora o giorno per poterlo scaricare. Nel caso siate impazienti di provare la nuova veste grafica dell’app Xiaomi, potete effettuare il sideload dell’APK scaricandolo da un sito sicuro come APKMirror: qui trovate il link.

