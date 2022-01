Il comparto fotografico ormai da tanti anni rappresenta uno degli aspetti più importanti nel settore degli smartphone e Google ha sfruttato le sue competenze (soprattutto software) per rendere i propri telefoni dei punti di riferimento nel campo della fotografia mobile.

Gli smartphone Google Pixel sono ormai da tanto tempo sinonimo di “foto di grande qualità” ma con la serie Google Pixel 6 il colosso di Mountain View ha compiuto un ulteriore passo in avanti, ciò grazie anche a Google Tensor, il primo processore realizzato direttamente dall’azienda statunitense.

Google vuole migliorare le fotocamere dei suoi telefoni

Ma pare che Google abbia progetti ancora più grandi per il settore della telefonia mobile e a tal fine sta cercando di ingrandire il proprio team con l’obiettivo di migliorare pure l’aspetto dei processori di segnale di immagine, noti anche con l’acronimo ISP.

La conferma arriva dall’analista Anshel Sag, che ha pubblicato su Twitter un annuncio relativo ad una ricerca che il colosso di Mountain View sta portando avanti con l’obiettivo di trovare esperti nel settore ISP da includere in un team con sede a San Diego:

Purtroppo non è chiaro quali siano i progetti del colosso di Mountain View per quanto riguarda le prossime generazioni di Google Pixel ma senza dubbio tra le speranze di tanti utenti vi è un miglioramento degli scatti ultra grandangolari, forse uno dei campi in cui il colosso di Mountain View non è ancora all’altezza della concorrenza.

Resta da capire se questo nuovo team del colosso di Mountain View riuscirà a sviluppare soluzioni in tempo per la prossima generazione di fascia alta di Google Pixel, il cui lancio dovrebbe essere in programma per l’autunno.

Probabilmente nel corso dei prossimi mesi ne sapremo di più, magari già in occasione di Google I/O 2022, manifestazione che si dovrebbe svolgere in primavera.

