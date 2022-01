Il Google Play Store, l’app store più popolato e popolare del mondo Android sta per ricevere un gradito e atteso miglioramento: un tab dedicato alle offerte, per gli acquisti in app, per l’acquisto di applicazioni e non solo. Google in queste ore ha annunciato la novità con un post sul suo blog e ha precisato che al momento il roll-out è in atto soltanto negli Stati Uniti, in India e in Indonesia, mentre farà capolino sui dispositivi di altre nazioni via via col passare del 2022. Questo nuovo tab permetterà di avere una panoramica su tutte le offerte che riguardano i contenuti digitali offerti da Google e dagli sviluppatori che popolano la piattaforma.

Lo scopo, sull’app che dal 2012 ha preso il nome di Play Store, è quello di permettere a più persone possibile, di scoprire i vari sconti presenti nei giochi e nelle app che potrebbero essere, secondo l’algoritmo dello store, rilevanti per noi o più in generale, molto vantaggiose. Il Play Store non è certo esente da problemi ma con questa nuova funzionalità ha sicuramente rimediato a uno di questi. Tutto questo sarà possibile grazie anche a una partnership di Big G con gli sviluppatori più importanti e famosi della piattaforma.

Un dirigente di Strava, la celeberrima app su cui si ritrova una foltissima schiera di sportivi, ha spiegato che questa è una situazione in cui vincono tutti. Lo sviluppatore ha un modo in più per far notare le proprie offerte o aggiornamenti, riuscendo così a monetizzare maggiormente i propri sforzi, mentre gli utenti possono accedere in maniera ancor più facile alle varie offerte, avendo così modo di risparmiare, magari aprendo l’app in questione direttamente da questo nuovo tab.

Ecco una lista esaustiva di ciò che possiamo aspettarci di trovare sul nuovo tab offerte del Google Play Store:

Saldi su giochi e oggetti in-game : possibilità di trovare molto più facilmente quando un gioco sta organizzando offerte a tempo limitato su gemme, tokens e monete.

: possibilità di trovare molto più facilmente quando un gioco sta organizzando offerte a tempo limitato su gemme, tokens e monete. Premi e offerte in bundle : si potranno trovare offerte riguardanti consegne e corse gratuite e altri premi.

: si potranno trovare offerte riguardanti consegne e corse gratuite e altri premi. Sconti su film e libri , sia da acquistare che da noleggiare.

, sia da acquistare che da noleggiare. Nuove app che offrono 30 giorni di abbonamento o prova gratuita.

Dai un’occhiata a questo link per rimanere sempre aggiornato sulle offerte del Play Store, in attesa che il nuovo tab faccia capolino anche in Italia!