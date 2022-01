Dopo il supporto per OnePlus 9 anticipato ieri, il team LineageOS ha esteso il supporto ufficiale dell’apprezzata ROM personalizzata includendo altri smartphone Android.

LineageOS 18.1 basata su Android 11 è ora disponibile anche per ASUS ZenFone Max (M1), Xiaomi Mi 10 Lite 5G e Xiaomi Mi A1.

Nelle notizie correlate LineageOS ha abbandonato il supporto per ASUS ROG Phone 2 e ZenFone 6 che non vedranno ulteriori sviluppi o aggiornamenti.

LineageOS 18.1 ora supporta ASUS ZenFone Max M1, Xiaomi Mi 10 Lite 5G e Xiaomi Mi A1

Se possedete uno di questi smartphone e desiderate provare la custom ROM è necessario seguire il collegamento WiKi corrispondente al vostro dispositivo per scaricare l’ultima versione nightly attingendo all’elenco sottostante.

Prima di installare la custom ROM sul vostro smartphone consigliamo di leggere attentamente tutte le informazioni presenti nelle Wiki di LineageOS, in quanto l’operazione non è esente da rischi, effettuare un backup completo di tutti i vostri dati, sbloccare il bootloader con una custom recovery come TWRP e di avere a portata di mano le app di Google (GApps) da installare al primo avvio del sistema operativo.

LineageOS 18.1 è apprezzata nel panorama del modding in quanto offre un’esperienza software pulita e molto vicina a quella di serie. Oltre alle consuete funzionalità di Android 11 come le notifiche di conversazione, le bolle di chat e i controlli dei dispositivi smart, la ROM personalizzata aggiunge anche alcune interessanti funzionalità e miglioramenti.

Le caratteristiche di rilievo includono uno strumento di backup integrato, la possibilità di personalizzare la barra di stato e la schermata di blocco, il monitoraggio del traffico di rete e molto altro.

Da non perdere: migliori smartphone Android