Nel corso di un evento in streaming, diventato ormai la prassi in questi tempi caratterizzati dalla pandemia, Redmi ha presentato ieri la versione globale della propria serie Redmi Note 11, destinata a raggiungere i mercati europei tra febbraio e marzo. È tuttavia possibile acquistare in anticipo due dei nuovi smartphone, grazie ad AliExpress e alle offerte ufficiali presenti sul più grande marketplace del mercato asiatico.

Redmi Note 11 e Note 11S già acquistabili

I due modelli più economici, ma non per questo meno interessanti, della nuova serie sono disponibili su AliExpress, da dove potrete acquistarli a partire dalle 9:00 di domani mattina e fino alle 8:59 del 30 gennaio, con prezzi decisamente interessanti. Prima però ricapitoliamo brevemente le caratteristiche dei due smartphone, che differiscono per alcuni dettagli.

Redmi Note 11S può contare su uno schermo AMOLED FullHD+ da 6.43 pollici con frequenza di refresh a 90 HZ, MediaTek Helio G96 con 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB. La connettività include il supporto alle reti 4G/LTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, NFC e USB Type-C, mentre la batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 watt.

Quattro i sensori della fotocamera posteriore, con il principale da 108 megapixel affiancato da un ultra grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel per ritratti e macro. Nella parte frontale invece è inserito un sensore da 16 megapixel con la tecnologia punch hole. Tre le colorazioni fra cui scegliere, grigio, blu e bianco.

Molto simile la scheda tecnica di Redmi Note 11 che monta lo stesso schermo ma che adotta diverse soluzioni sotto la scocca. Cambia infatti il chipset, in questo caso uno Snapdragon 680 affiancato da 4 o 6 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna, anche in questo caso espandibili con microSD fino a 128 GB.

Non cambia la connettività né tantomeno la batteria, con la sua ricarica rapida a 33 watt, ma ci sono differenze nel comparto fotografico. Il sensore principale infatti ha una risoluzione di 50 megapixel (f/1.8), in grado comunque di effettuare ottimi scatti, mentre restano il grandangolare da 8 megapixel e i due sensori ausiliari, oltre al sensore da 16 megapixel nella parte frontale. Tre le colorazioni, grigio, blu e gradiente di blu.

Solo 48 per portarli subito a casa

Se sul mercato italiano arriveranno solamente alcuni tagli di memoria, su AliExpress potete scegliere fra tutti e tre i tagli di memoria disponibili, con prezzi particolarmente interessanti. Sono a disposizione un numero limitato di coupon, applicabili direttamente dalla pagina del venditore, che possono far scendere il prezzo di ulteriori 10 dollari rispetto a quanto indicato. Ecco dunque i prezzi a cui potete acquistare le tre varianti dei due smartphone:

Ottimi prezzi dunque, che includono le spese di spedizione dai magazzini di AliExpress. I primi 600 acquirenti riceveranno inoltre un paio di Redmi Buds 3 in omaggio, mentre i successivi 600 avranno gratuitamente le cuffie Xiaomi Mi Air 2 SE. In palio anche 200 premi, tra cui smart TV, aspirapolvere robot, smartphone, TV stick e codici sconto.

Non perdete tempo e assicuratevi i nuovi smartphone Redmi a prezzi competitivi e con la possibilità di ricevere un regalo.

Informazione Pubblicitaria