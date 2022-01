L’aggiornamento alla versione 24 di Magisk è appena arrivato al ramo beta pubblico, portando ufficialmente il supporto per tutti i dispositivi Android 12.

Lo sviluppatore ha annunciato oggi il nuovo aggiornamento su Twitter e oltre al supporto per Android 12, la nuova versione introduce la funzionalità denominata Zygisk che sblocca una moltitudine di possibilità per gli sviluppatori di moduli.

Magisk v24.0 intriduce Zygisk e rimuove definitivamente MagiskHide

La nuova versione di Magisk segna anche il ritiro definitivo di MagiskHide, già rimosso sul canale Canary a ottobre. Magisk v24.0 non viene fornito con alcun tipo di funzionalità di root, anche se gli amanti del modding possono aggirare il problema utilizzando moduli di terze parti.

Inoltre, il repository centralizzato dei moduli Magisk è sparito definitivamente, di conseguenza non è possibile scaricare moduli dal repository in questa versione. D’ora in poi l’app Magisk cercherà esclusivamente la proprietà updateJson all’interno di un modulo e utilizzerà l’URL corrispondente per controllare, scaricare e installare gli aggiornamenti del modulo. Il changelog completo di Magisk v24.0 è disponibile qui.

Se siete interessati a provare la nuova build sul vostro dispositivo potete scaricare la versione 24.0 di Magisk dal link sottostante.

