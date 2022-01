La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it conferma un nuovo calo del prezzo medio delle offerte di telefonia mobile a gennaio 2022 nel confronto con i dati dell’anno precedente. A fronte di tale flessione, inoltre, si registra un aumento dei Giga inclusi a disposizione degli utenti che attiveranno una delle offerte del momento. Lo studio ha, inoltre, analizzato l’attuale situazione del mercato di telefonia mobile italiano andando ad evidenziare alcuni dei principali trend che caratterizzeranno il 2022. Vediamo i dettagli:

Come sono cambiate le tariffe di telefonia mobile nel 2022: più Giga e prezzi in calo

I dati dello studio confermano che, in media, le tariffe di telefonia mobile a gennaio 2022 mettono a disposizione 2.736 minuti, 1.844 SMS e 70 GB a fronte di un costo periodico di 10,59 euro al mese. Il confronto con i dati dello scorso anno conferma che il costo medio delle offerte registra un calo del -4.5% mentre i Giga inclusi fanno segnare una crescita sostanziale con un incremento del bundle dati a disposizione degli utenti pari al +24.2%.

Limitando l’indagine alle sole offerte degli operatori MNO (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad), inoltre, si nota che la tariffa media proposta agli utenti prevede 2.749 minuti, 1.982 SMS e 90 GB con un costo periodico di 14,44 euro al mese. In questo caso, il calo registrato dal canone mensile è minimo, risultando pari a -2.4%. Da notare, però, che l‘aumento dei Giga diventa ancora più significativo con un notevole +28.6% che si traduce in 20 GB di traffico aggiuntivo in più per gli utenti.

I trend del mercato di telefonia mobile del 2022

L’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it mette in evidenza alcuni dei trend principali del mercato di telefonia mobile nel corso del 2022. Come confermano i dati riepilogati in precedenza, le offerte presentano oggi un costo più basso (-4%) e mettono a disposizione più Giga al mese (+24%). Lo studio sottolinea, inoltre, che le tariffe da meno di 10 euro al mese fanno segnare un incremento dei Giga ancora maggiore.

Per questa particolare tipologia di tariffe per smartphone, infatti, i Giga mensili sono in crescita del +50% rispetto ai dati raccolti nel gennaio dello scorso anno, segno che le offerte low cost continuano a far registrare dei bundle dati sempre più completi. Per quanto riguarda le offerte 5G, invece, si registra un calo del canone mensile del -21% che si accompagna anche ad un calo del -9% dei Giga inclusi.