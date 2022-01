Le offerte su Amazon non mancano mai e quelle che vediamo oggi riguardano tre router 4G LTE, prodotti che potrebbero tornare ancora più utili in un momento in cui tante persone, volenti o nolenti, si trovano nuovamente a destreggiarsi tra smart working e didattica a distanza.

Tutti e tre i router protagonisti di queste offerte Amazon funzionano attraverso l’inserimento di una SIM, pertanto eliminano la necessità di avere un contratto di rete fissa — o di appoggiarsi in hotspot alla connessione dello smartphone — per navigare e tutti, ai prezzi ai quali sono acquistabili in questo momento, si collocano nella fascia di prezzo dei 50 euro o poco più.

Il primo modello che vediamo è Digicom 4G LiteRoute, un router LTE Cat4 che offre prestazioni fino a 150 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload in 4G e permette di connettere via Wi-Fi fino a 32 dispositivi. Per la verità il router supporta anche la connettività Ethernet — oltre a quelle Wi-Fi e LTE 4G —, promettendo velocità di trasferimento wireless fino a 300 Mbps. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon con Prime, pertanto ordinandolo ora potrebbe essere a casa vostra già domani. Ecco il link per l’acquisto:

Digicom 4G LiteRoute a 53,33 euro su Amazon.it

Il secondo modello è a marchio KuWFi (CPF905-CF5) è un router 4G LTE CPE utilizzabile sia all’interno che all’esterno — è certificato IP65 — e supporta LTE CAT4 fino a 150Mbps, velocità di trasmissione wireless a 2,4 Ghz fino a 300 Mbps; dotato di due antenne 4G e due antenne WiFi e di un alimentatore adattatore POE 48V, il router si presta ad essere usato anche con telecamere IP e switch POE. Il dispositivo è venduto da KuWFi e spedito da Amazon con Prime (consegna garantita entro domani) ed è acquistabile al seguente link:

KuWFi CPF905-CF5 a 55,19 euro su Amazon.it

Anche l’ultimo modello è marchiato KuWFi (CPF905), è un router CPE 4G LTE sia da interno che da esterno (certificato IP66) sfruttabile anche con telecamere IP e quant’altro. Identiche le prestazioni massime garantite in LTE e WiFi, ma dimezzato il numero di antenne. Questo dispositivo, che venduto e spedito da Amazon costerebbe 62,41 euro, venduto da KuWFi e spedito da Amazon con Prime costa nettamente meno. Ecco il link:

KuWFi CPF905 a 50,14 euro su Amazon.it

