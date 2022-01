Il Registro delle opposizioni si apre ai cellulari: ecco quando sarà operativo

Così come previsto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento in virtù del quale anche agli utenti mobile sarà consentito usufruire dei vantaggi che scaturiscono dall’iscrizione del proprio numero telefonico nel Registro delle opposizioni.

Ad annunciare il raggiungimento di tale traguardo è stato il Ministero dello Sviluppo Economico, che precisa che grazie al nuovo provvedimento vengono semplificate le procedure che permettono ai cittadini di revocare i consensi alle chiamate promozionali o all’invio di materiale pubblicitario indesiderato e, soprattutto, viene estesa la sua applicazione anche ai cellulari.

Tra pochi mesi il Registro delle opposizioni anche per i numeri mobile

Grande soddisfazione è stata espressa dal Ministro Giancarlo Giorgetti, il quale non ha nascosto di essere molto contento, in quanto ritiene tale misura non solo importante ma anche attesa da un gran numero di cittadini che desiderano vedere tutelata la propria privacy dalle attività promozionali invasive e questo strumento ha le potenzialità per riuscire a regolamentare un fenomeno che spesso raggiunge livelli inaccettabili.

Ricordiamo che il Registro delle opposizioni è uno strumento istituito con il D.P.R. n. 178/2010 con l’obiettivo di consentire agli utenti di “opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea”.

Per l’avvio del nuovo Registro delle opposizioni bisognerà attendere le tempistiche previste dal regolamento, secondo il quale l’attivazione del servizio per contraenti telefonici e operatori di telemarketing deve essere effettivo entro 120 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Una volta che sarà operativo il nuovo servizio, i cittadini avranno la possibilità di accedere ad esso telefonicamente (parlando con un operatore), via email o attraverso il sito Web mentre gli operatori di telemarketing saranno obbligati a consultare il nuovo Registro mensilmente e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria per verificare i numeri che intendono contattare.

A questo punto il traguardo è dietro l’angolo: dopo tanti anni di attesa, finalmente presto anche i numeri cellulare saranno protetti dal telemarketing selvaggio.