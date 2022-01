Oltre alle proposte dei Winter Sale, sul sito mi.com sono disponibili alcune interessanti offerte flash, valide solo per 48 ore: questi Flash Sale riguardano smartphone Android Redmi e POCO, ma anche altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi come le cuffie wireless.

48 ore per non farsi sfuggire le nuove offerte Flash Sale Xiaomi

Le offerte in questione sono disponibili sul sito ufficiale Xiaomi fino alle 23:59 del 23 gennaio 2022, o fino a esaurimento scorte. Tra le proposte più di rilievo abbiamo POCO F3 5G, sia in versione 6-128 sia in quella 8-256 GB, Redmi Note 10 5G (4-128 e 6-128 GB), Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 8 Pro.

Ecco le offerte Flash Sale Xiaomi del momento:

Gli sconti qui sopra non resteranno disponibili a lungo, come specificato qui sopra, quindi vi consigliamo di affrettarvi nel caso abbiate trovato qualche prodotto di vostro interesse. Se volete consultare tutte le offerte Xiaomi, che comprendono quelle del secondo round di Winter Sale, potete seguire il link qui sotto.

Offerte Xiaomi mi.com

Leggi anche: Recensione POCO F3 5G