A distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale di OnePlus 10 Pro in Rete sono emerse alcune interessanti indiscrezioni su un prossimo smartphone che il produttore cinese si prepara a lanciare sul mercato: stiamo parlando di OnePlus 10R.

Ricordiamo che al momento OnePlus 10 Pro è disponibile soltanto in Cina mentre la variante globale dovrebbe essere lanciata all’inizio del secondo trimestre, seguita da altri due modelli, ossia OnePlus 10 e OnePlus 10R.

Cosa sappiamo al momento di OnePlus 10R

Per quanto riguarda OnePlus 10, nelle scorse settimane si sono fatte insistenti le voci secondo cui lo smartphone potrà contare su un processore MediaTek Dimensity 9000 ma, stando alle ultime indiscrezioni, OnePlus avrebbe deciso di cambiare i propri programmi e implementare invece tale CPU in OnePlus 10R.

MediaTek Dimensity 9000 è un processore che ha già stuzzicato la curiosità di tanti addetti ai lavori, in quanto ha le potenzialità per competere con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, forte della medesima configurazione con core Cortex X2, A710 e A510 e con una GPU Mali-G710 a dieci core.

E il motivo per il quale OnePlus avrebbe deciso di usare MediaTek Dimensity 9000 in OnePlus 10R e non in OnePlus 10 riguarda il supporto alla connettività 5G offerto da tale CPU, che non è adatto al mercato statunitense e, pertanto, lo smartphone probabilmente sarà limitato ai Paesi asiatici.

Tra le altre caratteristiche di OnePlus 10R vi dovrebbero essere un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz, almeno 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e una batteria con il supporto alla ricarica rapida.

Sempre stando alle indiscrezioni, OnePlus avrebbe in programma di lanciare OnePlus 10R alla fine del secondo trimestre del 2022, inizialmente in Cina e in India. Restiamo in attesa di scoprire in quale fascia di prezzo lo smartphone sarà proposto e se arriverà anche nei mercati europei.

* * * Nell’immagine in alto OnePlus 10 Pro

