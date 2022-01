Una nuova indiscrezione sembra far luce su alcune delle specifiche di Samsung Galaxy S22 Ultra tra conferme e smentite rispetto a quanto vociferato finora.

Un informatore ha pubblicato sul social cinese Weibo un’infografica di Samsung Galaxy S22 Ultra in cui sono riportate alcune caratteristiche relative al display e al comparto fotografico del dispositivo, tuttavia ci sono dettagli anche per quanto riguarda la dotazione di memoria, la ricarica e altro.

Specifiche presunte di Samsung Galaxy S22 Ultra, tra conferme e smentite

La presunta versione globale di Samsung Galaxy S22 Ultra offrirebbe ancora di base 128 GB di archiviazione come il suo predecessore a un prezzo iniziale che sarebbe compreso tra 1.199 e 1.299 dollari, tuttavia non ci sarebbe nessun modello con 1 TB di spazio per l’archiviazione.

Il dispositivo Samsung sarebbe alimentato ancora da una batteria da 5000 mAh, ma con la ricarica rapida più veloce da 45 W, con l’adattatore da parete che probabilmente verrà venduto separatamente.

Il grande e luminoso display da 6,8″ di Samsung S22 Ultra raggiungerebbe i 1500 nits di luminosità di picco e non 1800 nits come vociferato in precedenza.

L’indiscrezione conferma invece il comparto fotografico composto da un sensore principale da 108 MP con ampia apertura f/1.8 e una fotocamera ultrawide da 12 MP con apertura f/2.2, oltre all’obiettivo periscopio con zoom 10x da 10 MP e alla fotocamera da 10 MP con la stessa apertura f/4.9 e zoom 3x.

La presunta infografica di Samsung Galaxy S22 Ultra trapelata raffigura ache la stilo S Pen che avrà una latenza record di 2,8 ms che sarà di particolare importanza per il disegno.

Per ora non ci resta che aspettare l’evento Galaxy Unpacked di febbraio, quando è prevista la presentazione della nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S22.

