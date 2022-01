Google Fotocamera si aggiorna in queste ore e va a risolvere i problemi con i QR code di cui vi abbiamo parlato ieri. La casa di Mountain View è stata rapida a individuare le criticità e a rilasciare un update correttivo.

Novità Google Fotocamera 8.4.400: risolti i problemi coi QR code

Google Fotocamera ha provocato diversi grattacapi agli utenti negli ultimi tempi, dato che andava a interpretare alcuni codici QR in modo errato. Come vi abbiamo spiegato ieri nel dettaglio, l’app conduceva a diversi tipi di errori, andando a inserire punti dove non avrebbe dovuto e a cancellare alcune stringhe specifiche. Tutto questo ovviamente non faceva che rimandare a siti differenti o inesistenti.

Per fortuna Big G è stata rapida e ha già rilasciato un aggiornamento correttivo di Google Fotocamera, che arriva alla versione 8.4.400. Il changelog ufficiale non è stato diffuso, ma pare che gli errori citati qui sopra non capitino più e che gli URL vengano ora interpretati correttamente.

Come installare Google Fotocamera 8.4.400

Google Fotocamera 8.4.400 è già disponibile al download sul Google Play Store e dovreste trovarla tra gli aggiornamenti. Potete seguire il badge qui in basso per verificare, o in alternativa potete sempre optare per l’installazione manuale tramite APK cliccando su questo link (APKMirror).

