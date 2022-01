In una email inviata oggi ai genitori registrati su Family Link, Google ha mostrato loro in anteprima che, i bambini, presto potranno accedere a YouTube Music sfruttando parti del servizio.

YouTube Music in arrivo anche per i bambini di età inferiore ai 13 anni

Questa funzionalità era già presente su Google Play Music prima della sua chiusura a Dicembre 2020, il quale consentiva l’accesso ai bambini di età inferiore ai 13 anni e, solo ora, YouTube Music sta ottenendo questa funzionalità che, una volta attiva, permetterà ai bambini supervisionati di passare da YouTube Kids alla versione principale.

Questa nuova tipologia di esperienza è stata presentata in anteprima a Febbraio 2021 e ora, nonostante si tratta ancora di una funzione in beta, sembra essere ampiamente più diffusa. I bambini potranno accedere a YouTube Music per Android, iOS e web nel corso delle “prossime settimane”, con la possibilità di utilizzare YouTube anche sulle smart TV.

Google osserva ancora che “i video e la musica disponibili per l’account di tuo figlio su YouTube, YouTube Kids e YouTube Music sono determinati dalla tua scelta delle impostazioni dei contenuti”. I genitori possono scegliere tra tre livelli:

Esplora : per i bambini pronti a passare da YouTube Kids ed esplorare i contenuti su YouTube, questa impostazione includerà un’ampia gamma di video generalmente adatti a spettatori dai 9 anni in su, inclusi vlog, tutorial, video di giochi, clip musicali, notizie, contenuti educativi, e altro ancora.

: per i bambini pronti a passare da YouTube Kids ed esplorare i contenuti su YouTube, questa impostazione includerà un’ampia gamma di video generalmente adatti a spettatori dai 9 anni in su, inclusi vlog, tutorial, video di giochi, clip musicali, notizie, contenuti educativi, e altro ancora. Esplora di più : con contenuti generalmente adatti agli spettatori di età pari o superiore a 13 anni, questa impostazione includerà una serie ancora più ampia di video e anche live streaming nelle stesse categorie di “Esplora”.

: con contenuti generalmente adatti agli spettatori di età pari o superiore a 13 anni, questa impostazione includerà una serie ancora più ampia di video e anche live streaming nelle stesse categorie di “Esplora”. La maggior parte di YouTube : questa impostazione conterrà quasi tutti i video su YouTube, ad eccezione dei contenuti soggetti a limiti di età, e include argomenti sensibili che potrebbero essere appropriati solo per adolescenti più grandi.

Questa nuova funzione dovrebbe risolvere un grosso problema per i fruitori del sistema Family Link che vogliono far ascoltare musica ai propri figli. Quest’ultimi hanno dovuto essere iscritti a servizi di streaming alternativi perché, appunto, YouTube Music non era compatibile. Ciò era un problema, soprattutto quando si è iscritti a un piano famigliare di YouTube e bisogna pagare un altro abbonamento solo far ascoltare la musica ai propri figli. La soluzione comunque è in arrivo nel corso delle prossime settimane, perciò non ci resta che aspettare.

Google Chat aggiunge la formattazione RTF sul web

Un’altra funzione in arrivo, ma su un’altra piattaforma, è la possibilità di formattare il testo su Google Chat. Quando questa funzione sarà attiva, vedremo una piccola “A” nella casella di testo che, una volta cliccata, farà apparire un nuovo set di strumenti per aggiungere grassetto, corsivo, sottolineato e altro ancora. La casella di testo in precedenza supportava solo caratteri di testo normale e markdown, quindi ora non sarà più necessario utilizzare abbreviazioni o capitalizzazioni.

La nuova funzione RFT ha iniziato a diffondersi oggi e richiederà 15 giorni prima che arrivi a tutti. Né gli utenti né gli amministratori devono fare qualcosa per abilitarla, ma avverrà tutto in automatico via server.

