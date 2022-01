In uno studio dell’esperienza utente condotto dai ricercatori del team Material, ha esaminato le preferenze degli utenti riguardante gli effetti di transizione (l’animazione presente quando si passa da una schermata all’altra), determinando quale sia il più apprezzato.

Una scelta calda, invitante e accogliente

I ricercatori del team Material hanno deciso di “imparare quale transazione si adatta meglio a una griglia di carte”, utilizzando, come esempio, un’app per l’ordinazione del cibo. Ai partecipanti è stato chiesto di scorrere un menu con una delle sette transazioni, o anche senza (jump cut).

Immagina di sfogliare il menu di un ristorante sul tuo telefono e di toccare uno degli antipasti. Cosa dovrebbe succedere? La descrizione dell’antipasto dovrebbe apparire istantaneamente o la carta che hai toccato dovrebbe animarsi, espandendosi per mostrare i dettagli aggiuntivi?

Il team ha scoperto che una netta maggioranza preferisce una “trasformazione senza soluzione di continuità“. In questo caso l’elemento selezionato prenderà il posto del precedente in maniera dominante.

Questo tipo di transizione è stata molto apprezzata perchè agli utenti “evocava la sensazione di raccogliere qualcosa per dargli un’occhiata più da vicino”. Alcuni hanno affermato anche che la transizione sembrava adattarsi meglio all’esperienza, dichiarando inoltre che, in questo caso, gli effetti non creano confusione nell’utente stesso, al quale sembra di non aver mai lasciato la pagina principale. Altri invece hanno usato termini come caldo, invitante e accogliente.

Nonostante il jump cut e la dissolvenza siano risultati transazioni più efficienti e veloci, la maggior parte degli utenti le ha trovate scomode. Qual è la vostra transazione preferita? Fatecelo sapere con un commento.

