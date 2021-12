Nelle scorse ore il team di Google ha annunciato i vincitori di Material Design Award 2021, settima edizione di un’iniziativa con la quale il colosso di Mountain View vuole premiare l’impegno degli sviluppatori che più di tutti hanno abbracciato lo stile grafico dell’azienda.

Così come ci tiene a ricordare Google, ogni anno i Material Design Award celebrano i creatori di applicazioni che riescono a realizzare grandi esperienze con il linguaggio Material (usato come punto di partenza o come soluzione).

I vincitori di Material Design Award 2021

Sono state centinaia le applicazioni esaminate dal colosso di Mountain View quest’anno e le tre vincitrici sono state Post-it, Todoist e Meetly, ciascuna delle quali è stata premiata per uno specifico aspetto.

Iniziando da Post-it, l’app ha vinto la categoria “Motion”, i cui sviluppatori hanno sfruttato il linguaggio Material per creare interazioni significative nell’app basate su un efficace design del movimento (come ad esempio per replicare la sensazione di accartocciamento di un post-it nel mondo reale).

L’app può essere scaricata dal Google Play Store:

La seconda applicazione premiata è Todoist, vincitrice della categoria “Large Screen” e il team di Google ci tiene a mettere in risalto il grande lavoro compiuto dagli sviluppatori per rendere questa app capace di adattarsi al meglio alle dimensioni dello schermo e sfruttare al massimo le potenzialità dei device più grandi (fornendo più livelli e informazioni).

L’app può essere scaricata dal Google Play Store:

Infine c’è Meetly, l’applicazione vincitrice della categoria “Dark Theme”. per la quale a dire di Google il tema scuro è un punto di partenza e non una semplice funzionalità aggiuntiva, ciò grazie anche al grande lavoro compiuto dal designer Kinjal Waghela.

L’app può essere scaricata dal Google Play Store:

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al prossimo anno per scoprire quali saranno le app vincitrici dell’edizione 2022 di Material Design Award.