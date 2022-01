Da alcuni anni, OnePlus ha fatto il suo ingresso nel settore TV con la realizzazione di una gamma di Smart TV in costante evoluzione da affiancare alla sua linea di smartphone che, di recente, ha registrato il debutto del nuovo OnePlus 10 Pro. Per il momento, OnePlus si è concentrata sul mercato indiano per quanto riguarda la sua offerta di Smart TV ma da tempo si parla di un possibile debutto europeo per i TV di OnePlus.

In attesa di maggiori dettagli sulla questione, OnePlus continua ad espandere la sua offerta di TV ed il prossimo modello in arrivo è l’interessante OnePlus TV Y1S. Si tratta di un modello entry level potenzialmente in grado di ritagliarsi uno spazio rilevante sul mercato grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Questo nuovo TV di OnePlus è protagonista oggi di un primo leak.

OnePlus TV Y1S: prima immagine per il nuovo TV

Le prime immagini del nuovo OnePlus TV Y1S sono state diffuse oggi dall’insider Ishan Agarwal, da tempo molto vicino al mondo OnePlus. Gli scatti ci confermano quello che sarà il design del nuovo Smart TV di casa OnePlus che potrà contare su una base costituita da due piedistalli posti alle estremità inferiori del pannello. Da notare che il TV presenterà una vistosa cornice inferiore che ospiterà anche il logo OnePlus.

Le specifiche tecniche della nuova gamma OnePlus TV Y1S sono state anticipate, di recente, da alcuni leak, sempre firmati da Agarwal. La nuova famiglia di Smart TV di casa OnePlus sarà composta da due modelli, uno da 32 pollici ed uno da 43 pollici. La piattaforma smart sarà Android TV 11.0 e sarà presente il supporto HDR 10+ E dolby Audio. I due TV avranno speaker da 20 W e supporteranno la connettività Wi-Fi Dual Band completamento un importante upgrade rispetto ai modelli precedenti, limitati al supporto 2.4 GHz.

Da notare che i due nuovi TV di OnePlus arriveranno sul mercato posizionandosi nella fascia di prezzo intorno all’equivalente di 300 euro, al cambio attuale. Il rapporto qualità/prezzo potrà rappresentare un importante punto di forza per i nuovi TV dell’azienda. La serie OnePlus TV Y1S è da tenere d’occhio con molta attenzione anche in vista di un possibile debutto europeo della gamma TV di OnePlus.

Modelli particolarmente compatti ed economici potrebbero essere la soluzione giusta per OnePlus per ritagliarsi il suo spazio all’interno del mercato europeo, partendo dal basso per poi espandersi, esattamente come avvenuto con gli smartphone, in modo graduale con nuovi prodotti. Il lancio dei nuovi OnePlus TV Y1S sul mercato indiano è atteso per la fine del primo trimestre dell’anno in corso.