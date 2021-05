Per acquistare una smart TV di OnePlus probabilmente in futuro non sarà più necessario vivere in India: pare, infatti, che il produttore cinese abbia in progetto di portare i suoi modelli anche nei Paesi europei.

Almeno ciò è quanto ha rivelato nel corso di un’intervista Pete Lau, co-fondatore e CEO di OnePlus, senza tuttavia scendere troppo nei dettagli o fornire indicazioni sulla tempistica.

OnePlus vuole entrare nel settore delle TV anche in Europa

Ricordiamo che risale alla scorsa estate il lancio da parte del produttore cinese di OnePlus TV U Series e Y Series, device che al momento sono stati commercializzati soltanto in India.

Pete Lau non ha anticipato quali modelli potrebbero arrivare in Europa né in quale fascia di prezzo andrà a collocarsi l’offerta del produttore cinese ma è probabile che anche per le smart TV l’azienda segua la politica adottata inizialmente per gli smartphone, ossia concentrarsi soprattutto sul rapporto qualità/prezzo piuttosto che sulla potenza.

Ciò significa che in Europa potrebbero arrivare i modelli di fascia media e non quelli di punta, come potrebbero essere le serie OLED di LG o Neo QLED di Samsung.

Il recente ingresso di Xiaomi nel mercato europeo delle smart TV potrebbe essere una delle principali ragioni che hanno spinto OnePlus a prendere tale decisione, in quanto l’azienda teme che la rivale cinese possa guadagnare troppo terreno.

In pratica, OnePlus potrebbe non avere in progetto di conquistare un’importante fetta del settore smart TV in Europa ma, ad ogni modo, preferisce essere comunque presente sul mercato.

A questo punto per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere notizie dal produttore cinese, anche per scoprire se le sue smart TV saranno lanciate in tutti i Paesi del Vecchio continente o se, al contrario, verranno proposte soltanto in alcuni mercati.

