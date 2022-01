Vodafone Italia sceglie di premiare la fedeltà dei clienti che hanno un’offerta convergente di rete fissa e mobile grazie alla promozione “Giga Illimitati” che, come suggerisce il nome, regala Giga Illimitati di navigazione ogni mese alla SIM mobile fino a quando questa sia associata a una rete fissa Vodafone attiva e abbia lo stesso intestatario della rete a casa.

La promo è destinata ad alcuni utenti privati che godono di questi vantaggi i quali, in questi giorni, hanno ricevuto un SMS che ne comunica l’attivazione: “Vogliamo premiare la tua fedelta’! Per te che sei cliente mobile e fisso con Vodafone ti regaliamo giga illimitati sulla tua SIM mobile ogni mese. Il benificio si rinnova gratuitamente ogni mese fino a quando la tua offerta Internet a casa risultera’ attiva!

È possibile ricevere e usufruire dell’offerta anche se l’addebito della propria tariffa mobile avviene su credito residuo.

Vodafone regala i Giga Illimitati ad alcuni clienti fidelizzati

I Giga Illimitati saranno disponibili anche in hotspot e in roaming all’interno dell’Unione Europea e non andranno a a sostituire la propria offerta base, la quale rimarrà invariata sia nel prezzo che nei contenuti, bensì la promozione si aggiungerà ad essa.

Vi ricordiamo che l’attivazione dell’iniziativa avviene tramite SMS ed è destinata ad alcuni clienti privati che ne ricevono l’apposita comunicazione dunque non sarà possibile richiedere l’attivazione della promozione contattando il servizio clienti al 190 o l’assistente TOBi qualora non si fosse stati selezionati.

Potrebbe interessarti anche: Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE: ecco quale scegliere