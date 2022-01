In attesa del lancio della versione globale della serie Redmi Note 11, in Rete sono emerse interessanti anticipazioni su due suoi modelli: stiamo parlando di Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G.

In particolare, oltre alle indiscrezioni sulle presunte caratteristiche tecniche, sono state pubblicate anche alcune immagini rendering che ci permettono di scoprire quello che dovrebbe essere il design di tali smartphone, praticamente il medesimo di quello che il produttore asiatico ha scelto di adottare per le relative varianti cinesi, incluso il foro nel display in alto al centro per fare spazio alla fotocamera frontale.

Ecco immagini e caratteristiche di Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G

Sulla parte posteriore la fotocamera principale si trova nell’angolo in alto a sinistra e può contare su un sensore primario da 108 megapixel, supportato da ulteriore tre sensori.

Le colorazioni disponibili dovrebbero essere almeno tre: alle classiche Graphite Gray e Polar White, infatti, si dovrebbe aggiungere una terza tendente al celeste.

Previous Next Fullscreen

Tra le altre caratteristiche della versione globale di Redmi Note 11 dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 680 (modello 5G) o MediaTek Helio G96 (modello 4G), un display da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz, fino a 8 GB di RAM LPDDR4x, fino a 128 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione via microSD) e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W.

La presentazione ufficiale della versione globale della serie Redmi Note 11 è in programma per il 26 gennaio ma probabilmente prima di quella data emergeranno ulteriori anticipazioni.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo Redmi deciderà di proporre i suoi nuovi smartphone (stando alle indiscrezioni, tra i 250 euro e i 330 euro), trattandosi di uno degli aspetti più importanti per un loro eventuale successo e ciò anche tenendo conto di quanto competitivo sia il settore medio.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Redmi del mese