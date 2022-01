L’interesse verso il mondo dei tablet è tornato a fiorire durante la situazione di emergenza sanitaria e Chuwi HiPad Pro è un nuovo tablet Android di fascia media che si prospetta interessante per via di un pacchetto sulla carta piuttosto completo, che potrebbe renderlo adatto anche ad un utilizzo produttivo.

Chuwi HiPad Pro: caratteristiche tecniche

È sufficiente una rapida occhiata alla scheda tecnica per notare che Chuwi HiPad Pro non è un tablet del tutto inedito, quanto piuttosto una versione con SoC MediaTek di un altro tablet omonimo marchiato Chuwi (ma mosso da un Qualcomm Snapdragon 662) che già si era fatto apprezzare per equilibrio e completezza.

Dal punto di vista del design, Chuwi HiPad Pro non spicca per originalità, ma è al passo coi tempi, con cornici attorno al display abbastanza sottili e un foro in posizione poco fastidiosa per la fotocamera anteriore (nelle app in modalità landscape il produttore preferisce inserire una barra nera in corrispondenza del foro, anziché rischiare di coprire una porzione del contenuto visualizzato).

La scheda tecnica di questo nuovo tablet Android mette insieme una serie di elementi di buon livello:

display LCD IPS da 10,8 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel (refresh rate standard a 60 Hz)

SoC MediaTek Helio G95 con CPU octa-core (2 core Cortex-A76 a 2,05 GHz e 6 core Cortex-A55) e GPU Arm Mali-G76 MC4

8 GB di memoria RAM

128 GB di memoria interna uMCP

fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash LED e anteriore da 5 megapixel

batteria da 7.000 mAh

connettività WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth, GPS/A-GPS, ingresso jack audio da 3,5 mm, USB Type-C con OTG, 4G LTE

peso 455 grammi

sistema operativo Android 11

Immagini, prezzo e dove aquistarlo subito

Chuwi HiPad Pro è già disponibile all’acquisto su AliExpress nella colorazione Blue (quella Silver al momento non è disponibile) e può essere acquistato sia singolarmente che insieme agli accessori dedicati, ovvero il pennino e la cover tastiera che ampliano le possibilità di uso produttivo del tablet. Di seguito trovate i link per acquistarlo già a prezzo scontato:

