Bonus cultura (18 app) è un’applicazione gratuita che offre la possibilità di gestire con semplicità e chiarezza il bonus cultura.

Lo strumento fornisce un bilancio immediato all’interno dell’applicazione e permette di utilizzare il saldo rimanente del bonus statale creando buoni acquisto.

L’app bonus cultura permette di creare facilmente i codici Amazon

È possibile utilizzare il convertitore di buoni spendibili su Amazon semplicemente inserendo un importo intero e convertendolo in uno o più codici Amazon. Al momento della conversione l’intero ammontare verrà scalato dal credito 18app. I codici Amazon vanno utilizzato entro il 28 febbraio 2022.

In caso di dubbi è possibile accedere all’apposita sezione nell’app che permette di trovare le risposte inerenti l’SPID e di contattare l’assistenza.

Previous Next Fullscreen

L’app Bonus cultura è stata realizzata da uno studente dell’università di Pisa ed è gratuita e priva di servizi a pagamento, ma è supportata da annunci pubblicitari. Ogni dato viene salvato in locale per la massima trasparenza, tuttavia l’applicazione è in versione beta, pertanto potrebbe presentare qualche bug.

Questa applicazione non rappresenta quella ufficiale dello stato italiano e in nessun modo vuole far intendere di essere collegata con qualche ente che fa uso del servizio messo a disposizione da 18app.

A seguire trovate il badge per rintracciare l’app Bonus cultura (18 app) nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.