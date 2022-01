In casa OPPO si lavora a diversi nuovi smartphone per il futuro. Nel primo trimestre del 2022, infatti, è fissato il debutto della nuova gamma OPPO Find X5 che comprenderà anche il flagship OPPO Find X5 Pro, destinato a diventare un importante punto di riferimento del mercato Android. Non si tratta, però, dell’unica novità in arrivo da parte di OPPO. Il brand è al lavoro anche sulla nuova serie OPPO Reno 8 che dovrebbe essere ufficializzata nella seconda metà del 2022.

In rete, in queste ore, sono apparsi alcuni render di uno smartphone inedito di OPPO. I render in questione potrebbero aver svelato, in anteprima, le soluzioni di design che caratterizzeranno la nuova gamma Reno 8 anche se, almeno per il momento, non sono ancora disponibili conferme ufficiali. Vediamo tutti i dettagli su questo nuovo interessante leak che potrebbe aver anticipato alcune delle novità OPPO per il 2022:

Alcuni render anticipano il futuro OPPO Reno 8 Pro?

I render che alleghiamo qui di seguito sono stati diffusi dal magazine Lets Go Digital e si riferiscono ad un recente brevetto di design depositato in Cina da OPPO. Lo smartphone raffigurato dai render non apparterà all’imminente gamma Find X5 in arrivo nel corso delle prossime settimane (il lancio commerciale dovrebbe completarsi entro la fine primo trimestre 2022).

Il progetto mostrato dal render potrebbe appartenere alla gamma OPPO Reno 8 in arrivo nel corso del secondo semestre dell’anno in corso. Potrebbe, quindi, trattarsi del futuro OPPO Reno 8 Pro. Il render si caratterizza per un modulo posteriore che contiene i sensori delle fotocamere principali e che si estende per tutta la larghezza dello smartphone, proponendo una soluzione di design già vista in diversi prodotti Android come, ad esempio, lo Xiaomi M11 Ultra che ospita però un piccolo display sul modulo delle fotocamere.

Si tratta, inoltre, di una soluzione completamente diversa rispetto a quella proposta dagli smartphone della serie OPPO Reno 7, presentanti in Cina lo scorso mese di novembre. I render non mostrano particolari elementi insolito per quanto riguarda il design dello smartphone. Le tre fotocamere posteriori sono disposte “a semaforo” e c’è un flash LED con una forma simile a quella proposta dall’OPPO Reno 6.

Da notare che nel render della versione con scocca argentata, le camere posteriori sembrano essere racchiuse in anelli luminosi. Non sappiamo, però, se si tratta di una reale funzionalità o solo di un effetto grafico. Il leak conferma la presenza di tre colorazioni differenti (nero, argento e blu) e mostra un tradizionale display con foro, posizionato nell’angolo in alto a sinistra, per la fotocamera anteriore. La visione di profilo degli smartphone conferma la presenza di fotocamere leggermente sporgenti.

Un design già visto

Il progetto mostrato dai nuovi render anticipa, molto probabilmente, il design dei nuovi OPPO Reno 8 anche se per maggiori dettagli ufficiali sarà necessario attendere il prossimo futuro. In ogni caso, il design mostrato da queste immagini è incredibilmente vicino alla soluzione proposta dal designer Concept Creator che lo scorso agosto provò ad anticipare il design del nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra con il render qui di sotto:

Nei prossimi mesi scopriremo se i render apparsi online in queste ore diventeranno davvero realtà e quale sarà lo smartphone OPPO che utilizzerà questa particolare soluzione di design. La gamma del brand cinese si prepara a registrare diverse novità nel corso del 2022. Di certo, il lancio della serie Find X5 sarà solo l’inizio di un programma di rinnovamento più articolato che mira ad arricchire la gamma di smartphone e sostenere la crescita delle vendite del marchio. Nei prossimi mesi, di certo, ne sapremo di più.