L’App IO è stata da poco aggiornata per introdurre il supporto della piattaforma Paypal per effettuare i pagamenti pagoPA.

Con il recente aggiornamento alla versione 2.0.0.0, l’app IO per Android e iOS aggiunge la possibilità di pagare gli avvisi pagoPA anche con la diffusissima piattaforma Paypal, oltre che attraverso i metodi già supportati come carte di credito, debito e prepagate.

L’App IO ora supporta anche la piattaforma Paypal

Il supporto di Paypal permette inoltre di versare importi di rilevante entità con la massima sicurezza, visto che è possibile collegare anche il conto bancario alla piattaforma per l’accesso digitale a servizi della pubblica amministrazione.

Il 2021 è stato un anno importante per l’Italia sotto il profilo della digitalizzazione, ma il 2022 ha in serbo ulteriori novità che potrebbero contribuire non poco alla trasformazione digitale, soprattutto per quello che riguarda la pubblica amministrazione e i pagamenti elettronici.

L’app IO permette di interagire facilmente e in modo sicuro con diverse Pubbliche Amministrazioni italiane, locali o nazionali, raccogliendo tutti i loro servizi, comunicazioni e pagamenti in un’unica app. Per installare oppure aggiornare l’app IO su Android è sufficiente utilizzare il badge sottostante.

