Tra le novità in arrivo nei prossimi mesi per la gamma OnePlus non c’è solo il top di gamma OnePlus 10 Pro, già annunciato per il mercato cinese. In rampa di lancio, infatti, l’azienda ha anche il nuovo OnePlus Nord CE 2 (attenzione: la denominazione commerciale non è definita e potrebbe cambiare prima del debutto). Il nuovo smartphone con Android 12 arriverà in Europa molto presto ed oggi è al centro di un primo leak che ci rivela diversi dettagli sul progetto. Ecco gli ultimi aggiornamenti sullo smartphone di OnePlus:

OnePlus Nord CE 2: svelati nuovi dettagli

A svelare nuovi dettagli sul futuro OnePlus Nord CE 2 è l’account Twitter @TechInsiderBlog. In particolare, il nuovo leak ci anticipa che lo smartphone arriverà in Europa in una variante con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Per il momento, non ci sono conferme in merito ad ulteriori varianti in arrivo sul mercato europeo. OnePlus, in ogni caso, dovrebbe presentare almeno una seconda versione dello smartphone, probabilmente con più memoria interna.

Da notare, inoltre, che il nuovo smartphone di OnePlus arriverà sul mercato con due varianti cromatiche. Gli utenti potranno scegliere tra la più tradizionale versione Gray Mirror a cui si affiancherà una versione con colorazione Bahama Blue. Anche in questo caso, la gamma dello smartphone potrebbe essere più ricca, con almeno un’altra colorazione che, però, potrebbe non arrivare in Europa o debuttare sul mercato soltanto in un secondo momento.

Da notare, inoltre, che il leak di @TechInsiderBlog ci conferma anche l’arrivo del già annunciato OnePlus 10 Pro che sarà disponibile nelle varianti 8/128 GB e 12/256 GB e con le colorazioni Emerald Forest e Volcanic Black, già mostrate in occasione del debutto in Cina.

TechInsider Exclusive:

We obtained retail information of the upcoming OnePlus Products (in Europe). OnePlus Nord CE 2 5G

8 + 128 GB

Colours: Bahama Blue, Gray Mirror

OnePlus 10 Pro:

12 + 256 GB, 8 + 128 GB

Colours:

Emerald Forest, Volcanic Black

(reference render @heyitsyogesh) pic.twitter.com/UIJDHxq3Mv — TechInsider (@TechInsiderBlog) January 15, 2022

Le altre specifiche del nuovo OnePlus Nord CE 2

La scheda tecnica del futuro OnePlus Nord CE 2 è già stata al centro di alcune indiscrezioni nelle ultime settimane. Lo smartphone dovrebbe presentare un display da 6.4 pollici di diagonale con un pannello flat caratterizzato da tecnologia AMOLED con refresh rate a 90 Hz e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone dovrebbe esserci il SoC MediaTek Dimensity 900. Il chipset sarà supportato, come conferma il nuovo leak, da 8 GB di RAM e 128 GB di storage anche se, rumor precedenti, anticipano anche una configurazione 6/128 GB ed una seconda 12/256 GB.

Tra le specifiche dello smartphone ci sarà spazio per una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65 W (non ci sarà la ricarica wireless), un sensore di impronte digitali sotto al display ed un jack audio da 3.5 mm. Nella parte posteriore troveremo una tripla fotocamera con un sensore principale da 64 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore da 2 Megapixel per le macro. La camera frontale, integrata nel foro del display sarà da 16 Megapixel.

Lato software troveremo Android 12 “di serie”. Per quanto riguarda l’effettiva data di uscita, invece, il nuovo OnePlus Nord CE 2 potrebbe essere ufficializzato nel mese di febbraio per poi arrivare sul mercato nelle settimane successive. Lo smartphone potrebbe, quindi, essere commercializzato in anticipo rispetto al top di gamma OnePlus 10 Pro, atteso per fine marzo in Europa. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sulla questione.