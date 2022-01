Le offerte Solo per Oggi di MediaWorld cambiano colore per il Blue Monday, termine che si riferisce solitamente al terzo lunedì del mese di gennaio, ritenuto il “giorno più triste dell’anno”. Per “consolarci”, la nota catena propone numerosi sconti tech, tra i quali possiamo trovare diversi smartphone Android.

Le offerte Android Solo per Oggi del Blue Monday MediaWorld

Le offerte MediaWorld Solo per Oggi sono piuttosto prevedibilmente valide solo per la giornata di oggi, lunedì 17 gennaio 2022, e sono disponibili solo online. Gli sconti del Blue Monday toccano notebook, PC, smart TV, wearable, accessori, elettrodomestici e non solo, e naturalmente non potevamo farci sfuggire quelli relativi agli smartphone Android.

Ecco dunque le offerte Solo per Oggi del Blue Monday di MediaWorld:

Se siete curiosi di scoprire tutte le altre offerte Solo per Oggi di MediaWorld, che vi ricordiamo essere disponibili solo online e solo fino a mezzanotte, non vi resta che seguire il link qui in basso. Nel caso potete sempre dare uno sguardo alle altre offerte Android.

Tutte le offerte Solo per Oggi Blue Monday MediaWorld

Leggi anche: Recensione OPPO Find X3 Neo