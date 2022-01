Nelle scorse ore in Rete si sono fatte strada interessanti indiscrezioni relative ad un nuovo smartphone di fascia alta a cui starebbe lavorando Motorola, probabilmente con l’obiettivo di provare a dare un po’ di fastidio a Samsung e Xiaomi e ai rispettivi modelli top di gamma.

Ricordiamo che Motorola alla fine dello scorso anno ha già lanciato in Cina Moto Edge X30 e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche la versione internazionale di tale device, che potrebbe essere seguita da un ulteriore smartphone di fascia alta, nome in codice “Frontier”.

Cosa sappiamo di Motorola Frontier

La presunta scheda tecnica di questo misterioso smartphone di Motorola è quella di un dispositivo premium, a partire dal display OLED curvato da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 144 Hz e dal suo presunto processore, ossia Qualcomm SM8475, sigla che dovrebbe essere quella di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Passando al comparto memoria, il produttore avrebbe pensato a due versioni, la prima con 8 GB di RAM e 128 GB di storage e la seconda con 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Per quanto riguarda il settore imaging, Motorola Frontier dovrebbe poter fare affidamento come sensore principale su un Samsung S5KHP1 da 200 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Samsung S5KJN1SQ03 (JN1) da 50 megapixel e da un teleobiettivo Sony IMX663 da 12 megapixel mentre frontalmente il produttore avrebbe deciso di puntare su un sensore OmniVision OV60A da 60 megapixel.

Infine, le indiscrezioni ci forniscono anche interessanti dettagli per quanto riguarda la batteria (senza purtroppo svelarci la sua capienza), che dovrebbe essere in grado di supportare la ricarica rapida a 125 W via cavo e a 50 W in modalità wireless.

Probabilmente per il lancio di Motorola Frontier ci sarà da attendere la seconda metà del 2022, forse persino l’ultimo trimestre dell’anno: pertanto, abbiamo di fronte a noi diversi mesi per saperne di più sulle sue caratteristiche e sul suo nome ufficiale.