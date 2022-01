In attesa della presentazione ufficiale di Motorola Edge 30 Ultra (ossia la versione internazionale di Motorola Moto Edge X30), in Rete sono emerse alcune interessanti anticipazioni su due accessori pensati dal team di Motorola per esaltare le potenzialità di questo smartphone: stiamo parlando dei due dispositivi che dovrebbero arrivare sul mercato con i nomi di Motorola Smart Stylus ed Edge 30 Ultra Folio Case.

Cosa sappiamo di Motorola Smart Stylus ed Edge 30 Ultra Folio Case

Iniziando da Motorola Smart Stylus, si tratta di un pennino che si collega tramite Bluetooth allo smartphone e che supporta sia le gesture aeree che la ricarica wireless. Può essere utilizzato come un vero e proprio mouse oppure per scrivere direttamente testo mentre il pulsante può essere sfruttato anche per i controlli multimediali.

Pare che Motorola Smart Stylus sia diverso dal pennino di Motorola Moto G Stylus (2022), rispetto al quale dovrebbe rappresentare una sorta di nuova generazione più prestante.

Per quanto riguarda Motorola Edge 30 Ultra Folio Case, si tratta di una custodia appositamente studiata per il nuovo smartphone di Motorola e che, tra le altre cose, può contare su un apposito alloggiamento per Motorola Smart Stylus:

Il produttore ha pensato ad alcune soluzioni software per il momento in cui il pennino viene rimosso, inclusi il rilevamento nel caso in cui sia rimasto fuori dalla custodia per molto tempo quando non è in uso (con un avviso per l’utente) o la possibilità di aprire una determinata app quando si rimuove lo stilo. Inoltre, quando si trova nel proprio alloggiamento in tale custodia, Motorola Smart Stylus si ricarica in modalità wireless.

Motorola Edge 30 Ultra Folio Case non è una semplice custodia per il pennino e il telefono, in quanto è in grado di interagire con quest’ultimo e ciò attraverso una striscia aperta nella parte anteriore centrale sopra lo schermo, grazie alla quale è possibile sfruttare l’always-on display oppure rispondere (o rifiutare) a una chiamata senza la necessità di aprire la custodia.

Al momento non è chiaro se questi due accessori saranno lanciati insieme a Motorola Edge 30 Ultra e sarà anche interessante scoprire quale sarà il loro prezzo, trattandosi di due soluzioni che sembrano avere delle potenzialità decisamente elevate. Staremo a vedere.