Se siete alla ricerca del miglior smartphone Samsung del 2021, questa è forse l’occasione giusta per acquistare Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. È infatti partita una nuova promozione che ne combina ben 2 insieme: oltre ad avere un cospicuo sconto sull’acquisto dello smartphone avrete in omaggio la Cover con S-Pen integrata (acquistando entro il 31 gennaio 2022).

Torna al minimo storico Galaxy S21 Ultra

Cliccando il link in fondo alla news, avrete l’opportunità di acquistare Galaxy S21 Ultra a 899 euro invece di 1279 euro senza bisogno di alcun coupon, infatti lo sconto è visibile direttamente in pagina. È un prezzo piuttosto importante ma comunque il minimo storico finora mai raggiunto e un’offerta rara che vi garantisce un risparmio di 380 euro per uno smartphone che resta protagonista della scena mobile, anche perché ha appena ricevuto l’aggiornamento Android 12 e One UI 4.0.

Per completezza di informazione vi ricordiamo che Samsung Galaxy S21 Ultra 5G monta un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X a risoluzione WQHD+ da 3200 x 1440 pixel con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1500 nit. Il processore Exynos 2100, finalmente in grado di colmare il gap con la controparte Qualcomm, è accompagnato da 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5000 mAh. Il punto di forza dello smartphone è il comparto fotografico con un sensore da 108 MP con stabilizzazione ottica e apertura f/1.8, un sensore ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e un sensore da 10 MP con zoom ottimo 3X.

L’offerta è proposta da MediaWorld e vi permetterà di ricevere in omaggio la Cover con S-Pen. Come usufruirne? È molto semplice:

Aggiungete al carrello Samsung Galaxy S21 Ultra 5G in offerta da MediaWorld a 899 Euro (scorrete fino alla colorazione Black) direttamente da questa pagina, entrando nella pagina prodotto potrebbe darvelo come esaurito;

Completato l'acquisto seguite le istruzioni del regolamento per ricevere la cover con S Pen.

Nel caso da MediaWorld fosse terminato, il secondo miglior prezzo ce l’ha Unieuro a 999 Euro, anche in questo caso con Cover con S Pen in omaggio.

