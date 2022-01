Lost Light è uno sparatutto in terza persona in cui bisognerà sopravvivere in uno scenario bellico particolarmente realistico.

Il gioco di azione di Netease è ambientato in fabbriche, porti, foreste e altri luoghi completamente trasformati dall’apocalisse, pertanto il giocatore dovrà padroneggiare alla perfezione le armi e l’equipaggiamento ed esplorare ogni angolo del campo di battaglia, nonché imparare a gestire efficacemente la fame e il dolore e commerciare all’interno dell’economia guidata dai giocatori.

Lost Light è uno sparatutto che richiede anche strategia

Completare le commissioni dei sopravvissuti, cercare rifornimenti e affinare le proprie abilità saranno le migliori strategie per sopravvivere alla zona di esclusione.

Armi ed equipaggiamenti sono ricreati con cura e ampiamente personalizzabili, ma a differenza dei tradizionali giochi di sopravvivenza competitivi come PUBG, Lost Light consente di scegliere di collaborare con altri giocatori piuttosto che affrontare le avversità in solitaria. In quest’ottica Lost Light offre un’esperienza di gioco multipiattaforma aperta sia ai dispositivi mobili che ai PC.

Lost Light è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali. A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google.

Per l’installazione è sufficiente Android 4.3 o versioni successive, ma per un’esperienza godibile è necessario un dispositivo piuttosto performante.

