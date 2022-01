Se ancora non possedete uno smartwatch o se quello al vostro polso è ormai arrivato al capolinea e vi state guardando attorno alla ricerca di un degno sostituto, vi consigliamo di prendere in considerazione l’offerta di Unieuro per quanto riguarda lo smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite.

Meno di 50 euro per uno smartwatch completo

Il dispositivo, infatti, è in offerta ad appena 49,99 euro anziché 69,99 euro, con uno sconto pari al 28% del suo prezzo di listino, e può essere vostro fin da subito cliccando il link in calce alla news.

Malgrado il suo prezzo evidentemente economico, il wearable di Xiaomi è piuttosto completo sotto molti punti di vista. Il design è semplice e poco appariscente, il display da 1,41 pollici con rivestimento in vetro 2.5D risponde bene ai controlli touch ed è piuttosto luminoso, mentre il peso inferiore ai 40 grammi vi farà dimenticare di averlo al polso.

Oltre al sensore HR per il monitoraggio del battito cardiaco, Xiaomi Mi Watch Lite monta il sensore GPS, supporta 11 modalità di allenamento, monitora la qualità del sonno, la distanza percorsa, le calorie bruciate, monta una batteria da 230 mAh che offre anche fino a 3 giorni di utilizzo ed è impermeabile fino a 5 ATM.

