È già da tempo che Instagram sta testando alcune modifiche per il feed con alcuni utenti come, ad esempio, l’ordine dei post in maniera cronologica. Ora Adam Mosseri, capo della società, ha confermato il suo arrivo assieme ad un’altra funzione, sempre in fase di test.

In un video pubblicato su Twitter, Mosseri ha mostrato un nuovo menu con tre opzioni che consentiranno di personalizzare il feed di Instagram e la visualizzazione dei post. La prima, chiamata “Home”, usa un algoritmo che crea un feed basato su ciò che ci interessa, “Favorites” invece sarà popolato di contenuti derivati da account scelti dall’utente (ad esempio Mosseri afferma di utilizzarlo per fratelli, alcuni creatori e amici). E, infine, forse la più attesa, chiamata “Following” e che restituirà ciò che molti utenti hanno chiesto, ovvero un flusso cronologico di post dagli account seguiti.

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022