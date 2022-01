Dopo il coinvolgimento nelle Final Eight della scorsa edizione, Vivo rinnova la propria presenza nel campionato esport ufficiale di Lega Serie A.

La collaborazione sarà attiva in tutte le fasi della competizione, dall’Online Qualifiers fino alle Final Eight, e vedrà il marchio coinvolto anche in speciali contesti. I prodotti Vivo saranno presenti all’interno della competizione e verranno utilizzati in prima persona da giocatori, ospiti e influencer.

Le eccezionali caratteristiche del comparto fotografico degli smartphone Vivo V21 5G e X60 Pro saranno utilizzate per catturare una serie di contenuti esclusivi dietro le quinte durante tutta la competizione e chi riuscirà nell’impresa di conquistare il titolo riceverà anche uno smartphone Vivo oltre al montepremi.

Vivo si conferma Mobile Partner e Official Smartphone della eSerie A

Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director di Lega Serie A, si dichiara estremamente lieto di proseguire la collaborazione con Vivo che appassionerà ancora di più i tanti fan del torneo e in particolare le generazioni più giovani.

Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing e Retail di Vivo Italia, ribadisce che la partnership dello scorso anno è stata un successo e si dichiara soddisfatto di essere nuovamente a fianco della eSerie A TIM 2022 per tutto il campionato. sottolineando che il mondo degli e-sport rappresenta il connubio perfetto tra il mondo dello sport e quello della tecnologia Vivo.

