Oggi Vivo ha presentato in India una nuova linea di smartphone di fascia media premium. Vivo V23 e Vivo V23 Pro sfoderano design eleganti e includono fotocamere di qualità, chipset MediaTek Dimensity e Android 12.

Caratteristiche di Vivo V23 e V23 Pro

Vivo V23 Pro offre un display AMOLED FHD+ da 6,56 pollici, mentre il modello standard è dotato di un pannello AMOLED FHD+ da 6,44 pollici. Entrambi gli schermi non supportano un’elevata frequenza di aggiornamento, una mancanza che si farà sentire nella fascia media del 2022.

La serie Vivo V23 presenta un design in vetro che incorpora una trama opaca e un rivestimento superficiale dai colori cangianti. L’azienda afferma che il vetro consente al pannello posteriore di trasformarsi in diversi colori se esposto alla luce solare o a una forte luce UV artificiale.

Vivo V23 Pro è basato sul chipset Dimensity 1200 di MediaTek, mentre il modello base opta per il SoC Dimensity 920, tuttavia entrambi i modelli offrono fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

Sul fronte del comparto fotografico Vivo V23 Pro offre una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore principale da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Vivo V23 offre le stesse fotocamere ultra-wide e macro, ma opta per un sensore principale da 64 MP.

Frontalmente entrambi gli smartphone Vivo mettono a disposizione una fotocamera principale da 50 MP e un obiettivo ultra-wide da 8 MP per selfie e videochiamate.

Vivo V23 Pro è alimentato da una batteria da 4.300 mAh, mentre quella del modello standard è da 4.200 mAh, ma entrambi i dispositivi supportano una ricarica cablata rapida fino a 44 W ed eseguono Funtouch OS 12 basato su Android 12.

Disponibilità e prezzi di Vivo V23 e V23 Pro

Vivo V23 Pro sarà in vendita in India il 13 gennaio al prezzo di 38.990 rupie (circa 463 euro) per il modello base con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione e al prezzo di 43.990 rupie (circa 523 euro) per il modello da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Vivo V23 sarà in vendita il 19 gennaio a partire da 29.990 rupie (circa 356 euro) per il modello da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, mentre la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione costerà 34.990 rupie (circa 416 euro). Questi smartphone saranno disponibili presso Flipkart, Vivo India E-Store e principali rivenditori offline. Al momento non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione di questi prodotti in altri paesi.

