A partire da oggi, 10 gennaio 2022, i clienti TIM iscritti al programma TIM Party hanno la possibilità di partecipare al concorso “Gioca con TIM Party e puoi vincere uno smartphone” per provare a vincere un nuovo Realme GT NEO 2. Il concorso, che terminerà il prossimo 19 gennaio, che metterà in palio uno smartphone al giorno permettendo così a 10 fortunati di vincere l’ottimo smartphone di Realme. Vediamo come partecipare:

Come partecipare al concorso e provare a vincere un nuovo Realme GT NEO 2

Tutti i clienti TIM iscritti a TIM Party (o che effettueranno da oggi l’iscrizione) possono partecipare al nuovo concorso per provare a vincere un Realme GT NEO 2. Per partecipare al concorso è sufficiente cliccare sul banner dedicato, dal sito o l’app dell’operatore, nella pagina ufficiale dell’iniziativa. A questo punto baserà scegliere “Partecipa”, prendere visione dell’informativa sulla privacy e accettare il regolamento. Il concorso prevede un sistema casuale che informerà l’utente partecipante in merito all’esito del tentativo.

I clienti TIM Party hanno a disposizione un tentativo giornaliero per provare a vincere un nuovo Realme GT NEO 2, dal 10 al 19 gennaio. Per i clienti TIM da più di 12 mesi, invece, i tentativi giornalieri sono mentre per i clienti TIM da più di 5 anni ci saranno tre tentativi giornalieri. Da notare che i tentativi giornalieri per provare a vincere lo smartphone di Realme saliranno a cinque per i clienti TIM di rete fissa e mobile e per i clienti mobile in abbonamento.

Saranno riconosciuti cinque tentativi anche ai clienti con una linea mobile prepagata su cui sia attiva TIM 100%, alcune offerte TIMVISION e offerte della gamma TIM Super, TIM Connect e TIM Smart. Attivando TIM Unica (il servizio che garantisce Giga illimitati gratis “portando” il costo dell’offerta mobile nel conto dell’abbonamento di rete fissa) sarà possibile ottenere un tentativo aggiuntivo. Un ulteriore tentativo aggiuntivo potrà essere ottenuto se sulla propria linea è stato attivato il servizio TIM Ricarica Automatica o la domiciliazione della fattura.

Tutti i dettagli sullo smartphone di Realme

Prima di chiudere riepiloghiamo, brevemente, le caratteristiche del regalo messo a disposizione dal concorso. Il Realme GT NEO 2 è uno degli smartphone più interessanti della gamma del brand. Disponibile sul mercato dal secondo semestre dello scorso anno, il device può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 870 supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

A completare le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico include tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 64 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore da 2 Megapixel per le macro. La camera anteriore è da 16 Megapixel e la batteria è da 5.000 mAh.

Il Realme GT NEO 2 sarà aggiornato ad Android 12 con Realme UI 3.0 entro il prossimo mese di febbraio (in base alla roadmap ufficiale di Realme).