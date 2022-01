Con l’inizio della settimana si registra il debutto ufficiale in Italia del nuovo Moto G31, nuovo smartphone con cui Motorola amplia la sua gamma di dispositivi. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso novembre, il nuovo Moto G31 è ora pronto a sfidare la concorrenza per ritagliarsi il suo spazio all’interno dell’affollato mercato smartphone italiano. Vediamo tutti i dettagli su prezzo e sulla scheda tecnica del nuovo smartphone di Motorola.

Moto G31: disponibile ufficialmente in Italia

Il nuovo Moto G31 è disponibile a partire da questa settimana in Italia. Lo smartphone è già acquistabile in pronta consegna sullo store ufficiale, su Amazon (trovate il link qui di seguito) e presso altri rivenditori. A disposizione degli utenti italiani c’è un’unica configurazione dello smartphone, con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage, mentre le colorazioni disponibili sono due, Mineral Grey e Baby Blue. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il nuovo Moto G31 arriva in Italia con un listino di 239,90 euro. In confezione ci sono gli auricolari con filo, la cover protettiva ed il caricabatterie con cavo USB.

Le specifiche complete

Il nuovo Moto G31 di Motorola arriva sul mercato con un display OLED da 6.4 pollici di diagonale. Il pannello ha risoluzione Full HD+ e refresh rate di 60 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Helio G85 supportato, come sottolineato in precedenza, da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 10 W. Lo smartphone non supporta il 5G ma include il supporto Dual SIM (con slot ibrido) ed il chip NFC.

A completare la scheda tecnica del nuovo G31 troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, con apertura f/1.8 e tecnologia Quad Pixel. C’è anche un sensore secondario ultra-grandangolare da 8 Megapixel (FOV pari a 118° e apertura f/2.2) ed un sensore da 2 Megapixel per le macro. La camera anteriore, integrata nel foro del display, è da 13 Megapixel.

Da notare la presenza del jack audio da 3.5 mm e di un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente. Lo smartphone presenta dimensioni pari a 161,89 x 73,87 x 8,55 mm con un peso di 181 grammi. La scocca è in plastica ed è presente una porta USB Type-C 2.0. Il sistema operativo è Android 11. Non ci sono informazioni ufficiali in merito al supporto software garantito per lo smartphone che comunque riceverà, in futuro, l’aggiornamento al nuovo Android 12.