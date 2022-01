Alcuni giorni fa il team di Google ha reso noto di avere deciso di apportare delle modifiche alla gestione dei suoi smart speaker in seguito a un provvedimento emesso nei suoi confronti dalla US International Trade Commission nell’ambito di una controversia legale in atto con Sonos.

Ebbene, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio di un aggiornamento dell’app Google Home con il quale mette in atto quanto ha pre-annunciato, peggiorando un po’ quella che è l’esperienza utente offerta per quanto riguarda la gestione del volume dei Gruppi di altoparlanti.

La nuova versione di Google Home non piacerà agli utenti

La nuova release dell’app Google Home è la 2.47.79.5 e con essa il team di sviluppatori ha rimosso la possibilità di gestire il volume dei gruppi di altoparlanti sfruttando il tasto volume dello smartphone mentre si è nella schermata Media (una volta effettuato l’aggiornamento, infatti, tale operazione modificherà il volume del telefono).

Ricordiamo che in precedenza in questa situazione era possibile modificare il livello dell’audio di uno smart speaker o di un intero gruppo di altoparlanti mentre adesso sarà necessario sfruttare l’apposito cursore virtuale nell’app Google Home.

In pratica, se fino a questo momento la modifica del volume richiedeva un paio di tocchi, l’operazione ora si complica un po’ e necessita dell’attenzione dell’utente, rendendo l’esperienza meno piacevole.

Allo stato attuale è possibile evitare questa modifica non installando l’ultimo aggiornamento dell’app Google Home ma questa soluzione alternativa probabilmente sarà temporanea e il colosso di Mountain View implementerà il nuovo sistema per tutti gli utenti.

Ad ogni modo, l’aspetto più importante della vicenda è che la funzionalità dei Gruppi di altoparlanti continuerà ad essere supportata, pur essendo un po’ meno comoda da sfruttare.

La nuova versione dell’app Google Home può essere scaricata dal Google Play Store attraverso ils eguente badge: