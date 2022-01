Honor si prepara a svelare il suo primo smartphone pieghevole, Honor Magic V, per cercare di contrastare Galaxy Z Fold 3 di Samsung e Find N di OPPO. La società aveva già rilasciato un teaser sui suoi canali social, dando un’anteprima del design e confermando la data di lancio. Ora sono emerse online le specifiche tecniche con i relativi rendering.

Honor Magic V avrà tre fotocamere, display a 120 Hz e ricarica rapida

I rendering e le specifiche di Honor Magic V provengono da Ishaan Agarwal e MySmartPrice e mostrano un design simile a quello di Galaxy Z Fold 3. La parte posteriore ospita una tripla fotocamera con il logo Honor perpendicolare al modulo della fotocamere. Il display della cover esterna e quello interno saranno dotati invece di camera punch-hole.

Per quanto riguarda le tre fotocamere nella parte posteriore, il modulo sarà composto da una principale da 50 MP con f/1.9, una ultra-wide da 50 MP f/2.2 e un “Spectrum Enhanced” (probabilmente si tratta di un sensore monocromatico) da 50 MP f/2.0. La fotocamera interna e quella frontale invece saranno di circa 42 MP e saranno di tipo punch-hole. Per quanto riguarda il sensore principale, secondo alcuni rapporti, dovrebbe trattarsi di un Sony IMX766.



Per quanto riguarda i display, secondo Agarwal, Honor Magic V sarà dotato di un display principale OLED da 7,9 pollici con risoluzione dello schermo 2272 x 1984 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display presente nella cover esterna dovrebbe essere da 6,45 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Ad alimentare il dispositivo ci sarà il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 insieme a 12 GB di RAM e 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione. La batteria sarà da 4760 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W e altoparlanti DTS: X Ultra. Lato software, sarà presente Android 12 con personalizzazione Magic UI 6.0.

Per quanto riguarda i prezzi, è probabile che la variante con 256 GB di memoria venga proposta a 13.999 yuan (circa 1940 euro), mentre quella da 512 GB a 14.999 yuan (circa 2078 euro). Le colorazioni disponibili dovrebbero essere tre: nero, bianco e arancione, con quest’ultima che dovrebbe avere un retro completamente in pelle.

Honor Magic V verrà lanciato ufficialmente in Cina il 10 gennaio, quindi non dovremo aspettare molto per saperne di più sul primo pieghevole dell’azienda.

