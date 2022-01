Grande risultato quello raggiunto da Iliad a fine 2021 sul fronte della copertura della sua rete. Al 31 Dicembre l’operatore guidato da Benedetto Levi aveva superato la quota di 8700 impianti attivi in tutta Italia (contro gli 8500 prefissati).

Iliad continua a crescere con numeri impressionanti

Negli obiettivi dell’anno passato per Iliad c’era quello di rendere attivi ben 8500 impianti, andando ben oltre questo numero. Un ottimo risultato se si pensa che 200 sono stati attivati solamente nel mese di Dicembre, nonostante le varie festività e tutti i problemi legati al Covid. Tutto questo è stato possibile grazie ai continui investimenti sulla rete mobile, i quali hanno portato l’operatore ad avere più di un terzo degli impianti dei suoi competitor che, a differenza di Iliad, operano nel nostro Paese da più di vent’anni (8.700 contro circa 20.000).

I numeri, se confrontati con gli anni passati, sono davvero impressionanti. Nel periodo Marzo – Dicembre 2019 si potevano contare oltre 2000 impianti attivi, che sono diventati più di 4000 nel 2020, fino ad arrivare ai dati di oggi con un balzo di ben 2724 attivazioni. Su base annua, Iliad ha quindi registrato un +2.724 impianti attivi, passando dai 6.000 di dicembre 2020 agli 8.724 di fine dicembre 2021.

Per quanto riguarda la copertura 5G, l’operatore ne ha annunciato la disponibilità in alcune aree delle seguenti città: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

La rete 5G è comunque in continua crescita anche perché quasi tutti i nuovi impianti sono già predisposti per questa nuova tecnologia, con copertura parziale anche in tante altre città come Trento, Treviso, Venezia, Ferrara, Parma, Forlì, Ascoli Piceno, Frosinone, Latina, Palermo e Catania.

La rete di nuova generazione è disponibile su tantissimi dispositivi ed è in continuo aggiornamento. Ecco i modelli compatibili con la lista aggiornata a fine 2021:

Apple: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini *

Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G Huawei: P40, P40 Pro, P40 Pro+

Motorola: Edge, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto G50, Moto G100

Nokia: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20

OnePlus : OnePlus 8T

: OnePlus 8T Oppo: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

Poco: F3

Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G SONY: Xperia 5 II

Vivo: X51 5G

Xiaomi: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G.

Voi avete Iliad? Come vi trovate? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti.

