Di recente Samsung ha annunciato il Galaxy Tab A8, un tablet di fascia media abbastanza performante. Ora però, alcuni leak, ci suggeriscono alcune informazioni riguardanti un Galaxy Tab A8 Lite, una versione ridotta e più economica.

MySmartPrice riporta che il tablet economico è apparso su Safety Korea e Geekbench, rivelando alcune specifiche tecniche. Quest’ultimo mostra informazioni importanti sul dispositivo, mentre Safety Korea mostra un’immagine di esso.

Ecco il design e le probabili specifiche tecniche di Galaxy Tab A8 Lite

Il tablet, che dovrebbe essere presentato ufficialmente entro la fine dell’anno, dovrebbe essere venduto ad un prezzo economico e con la sigla SM-T270. Nell’immagine, presente qui sotto, viene fotografato in un colore marrone rame e ci permette di notare la presenza di una singola fotocamera posteriore e, ovviamente, il logo Samsung ben centrato.

Nella parte anteriore invece, il display ha cornici uniformi relativamente spesse, mentre la fotocamera non sarà punch-hole, ma integrata nella cornice. Ad alimentarlo ci sarebbe un chip Exynos 850 con tecnologia a 8nm e dovrebbe garantire buone prestazioni nell’utilizzo quotidiano, ma non in situazioni impegnative.

C’è da considerare però che, se queste specifiche saranno confermate, Galaxy Tab A8 Lite avrà un processore migliore rispetto al Galaxy Tab A8 che funziona su un chip Unisoc Tiger T618 basato su 12 nm. Tuttavia la nomenclatura “lite” ci fa pensare che tutto questo sia contraddittorio, perciò sono tutti dati che andrebbero presi con le pinze.

Un altro dettaglio rivelato da Geekbench è che il dispositivo sarà dotato di 3 GB di RAM, sufficienti per le operazioni semplici, ma non per attività complesse o in multitasking. Essendo però un tablet economico non ci si può aspettare molto in termini di prestazioni, il quale ha ottenuto 179 e 902 punti nei test single-core e multi-core di Geekbench. Inoltre, dovrebbe essere lanciato con Android 12, e la famosa personalizzazione Samsung OneUI 4.0.

Non ci sono, per il momento, altri leak, quindi non è chiaro se il tablet sarà dotato di altre specifiche oltre a queste. ll suo predecessore, il Galaxy Tab A7 Lite , è dotato di un display LCD TFT da 8,7 pollici e 3 GB di RAM. Ha 32 GB di memoria interna e un chip Mediatek Helio P22T da 12 nm. La fotocamera posteriore è singola e ha un sensore da 8 MP, mentre la fotocamera selfie del dispositivo è dotata di un semplice sensore da 2 MP. È quindi possibile aspettarci una configurazione simile per il Galaxy Tab A8 Lite.

