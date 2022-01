Google, stando a diverse segnalazioni, ha rilasciato la versione 97 del suo browser Chrome nel canale stabile del Play Store con tantissime novità e miglioramenti vari.

Chrome 97 migliora alcune impostazioni e siti web

Il nuovo aggiornamento, oltre a funzionalità aggiuntive, porta con sé anche un accesso più semplificato ad alcune impostazioni del browser. Ad esempio, con la nuova versione, è possibile eliminare tutti i dati memorizzati da un sito web senza dover eliminare i cookies singolarmente. Basterà andare su Impostazioni – Privacy e sicurezza – Impostazioni sito – Visualizza autorizzazioni e dati archiviati nei file. L’opzione per eliminare i cookies singolarmente non è stata eliminata, ma sarà ancora disponibile nel DevTools di Google Chrome, poiché più adatto per gli sviluppatori.

Google Chrome 97 offre anche un migliore supporto della tastiera internazionale per diversi siti web in formato desktop. Capitava infatti che alcuni siti web, si attenevano al layout americano della tastiera, anche quando la tastiera fisica collegata aveva simboli diversi. Con il nuovo aggiornamento però, oltre ad aggiungere un fix al problema, è stata aggiunta una nuova API che semplifica la comprensione della tastiera da parte dei siti web. Alcuni di questi, come Microsoft Office, eseguono già la nuova API e, come notato da Android Police, questa correzione arriverà anche sulla versione stabile di Microsoft Edge.

Ci sono anche miglioramenti dell’HDR per CSS già in test da Chrome 94, che permetteranno agli sviluppatori web di utilizzare il CSS per verificare se lo schermo su cui è attualmente visualizzato il contenuto supporta l’HDR o meno.

Le app web sono state ottimizzate per sembrare più native. Tutte le app web progressive che installi sul tuo PC mostreranno il contenuto nella barra delle app in alto (puoi provarla da PC visitando questo link).

L’opzione di zoom della pagina per sito è ora disponibile anche sui dispositivi mobili con Google Chrome 97. Ciò significa che puoi salvare un livello di zoom in base al sito. Infine, poiché Chrome arriverà presto alla versione 100, è stato aggiunto un flag che restituisce “100” (numero di 3 cifre) quando si controlla il numero di versione, andando a fixare così il problema segnalato qualche settimana fa.



L’aggiornamento è già disponibile sul Play Store, ma se non vuoi attendere, puoi scaricare l’ultima versione da questo link.

Potrebbe interessarti anche: Acer svela tre nuovi Chromebook al CES 2022