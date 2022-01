Il momento dei XXIV Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 si sta avvicinando e Samsung ha pensato bene di festeggiare l’evento lanciando proprio in Cina, e proprio quest’oggi — a un mese esatto dall’apertura —, la nuova versione speciale Samsung Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition.

Dal punto di vista tecnico, rimane il solito ottimo Samsung Galaxy Z Flip3 5G che abbiamo imparato a conoscere nei mesi addietro, in questo caso proposto nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Nessuna novità, insomma, sotto il profilo della scheda tecnica.

A rendere speciale questa edizione limitata è la nuova colorazione esclusiva Winter Dream White, che coniuga i colori identificativi dei Giochi Olimpici Invernali: la cover posteriore è bianca come la neve, il frame laterale e la cerniera sono dorati come le medaglie. Sul retro, inoltre, sotto al logo Samsung trova posto quello di Beijing 2022.

Alla personalizzazione hardware se ne affianca anche una software: Samsung Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition arriva con un tema dedicato fatto di sfondi ispirati ai Giochi, icone e appositi stili per l’orologio dello schermo secondario.

Samsung Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition è in pre-ordine da oggi in Cina sullo store ufficiale del produttore sudcoreano e sarà ufficialmente disponibile a partire dal 15 gennaio prossimo. Il prezzo di listino ammonta a 7999 CNY, che corrispondono a circa 1.116 euro al cambio attuale.

Si rinnova, dunque, la tradizione di Samsung di realizzare versioni speciali dei propri flagship per celebrare i Giochi Olimpici. A questo punto resta da capire se, come aveva fatto in passato, anche questa volta il produttore ne farà omaggio agli atleti partecipanti ai Giochi e soprattutto se Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition arriverà anche sui mercati internazionali.

