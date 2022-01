Continuano i test di DxOMark volti a mettere alla prova alcune delle principali funzionalità degli smartphone più popolari del momento e nelle scorse ore è toccato all’audio di HONOR Magic3 Pro+ e alla batteria di Redmi Note 10S.

L’audio di HONOR Magic3 Pro+ conquista DxOMark

Iniziando da HONOR Magic3 Pro+, ricordiamo che parliamo di uno smartphone dotato di un display OLED curvo da 6,76 pollici con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888+ e una batteria da 4.500 mAh.

Per quanto riguarda il comparto audio, HONOR Magic3 Pro+ può contare su due altoparlanti stereo con algoritmo DTS:X Ultra e tre microfoni.

Nei test di DxOMark lo smartphone di HONOR ha conquistato 80 punti in riproduzione e 82 punti in registrazione, per un risultato complessivo di 81 punti, grazie al quale si va a posizionare al primo posto della speciale classifica, a pari merito con Xiaomi Black Shark 4.

Tra i punti di forza dell’audio di HONOR Magic3 Pro+ vi sono il livello del volume e l’ampiezza in riproduzione, il bilanciamento dei toni e l’assenza di distorsioni in registrazione.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.

La batteria di Redmi Note 10S si difende

Passando a Redmi Note 10S, parliamo di uno smartphone animato da un processore MediaTek Helio G95 e dotato di un display OLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria integrata e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W.

Nei test di DxOMark la batteria di Redmi Note 10S è stata in grado di totalizzare 78 punti per l’autonomia, 77 punti per la ricarica e 90 punti per l’efficienza, per un risultato complessivo di 86 punti, grazie al quale lo smartphone si posiziona al nono posto della speciale classifica, a pari merito con OPPO A74, Vivo X60 Pro 5G e Wiko Power U30.

Tra i punti di forza della batteria di Redmi Note 10S vi sono i due giorni e mezzo di autonomia e la capacità di ricaricarsi all’80% in 52 minuti.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.

Leggi anche: la recensione di Redmi Note 10S